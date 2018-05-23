الدولار يرتفع فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 23/5/2018
الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:08 م
الفجر الاقتصادى
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنكي العربي الأفريقي والإسكندرية فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح.
وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشين إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وزاد سعر صرف العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي قرشا واحدا، إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
ورفع بنك قناة السويس سعر شراء الدولار قرشا واحدا ليسجل 17.88 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.97 جنيه.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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