وزير الرياضة في تدريب المنتخب باستاد القاهرة
الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:09 م
نرمين فتحي
حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على حضور تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر والذي أقيم بالملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي عصر اليوم الأربعاء.
وتابع الوزير مران المنتخب من المقصورة الرئيسية لإستاد القاهرة، وذلك قبل سفر المنتخب إلى الكويت لخوض المباراة الودية المقرر إقامتها مساء الجمعة القادم مع منتخب الكويت في إطار استعداد منتخب الفراعنة لمنافسات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018
المزيد عن: وزير الرياضة منتخب مصر كاس العالم خالد عبد العزيز استاد القاهرة