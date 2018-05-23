وزير الرياضة في تدريب المنتخب باستاد القاهرة

حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على حضور تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر والذي أقيم بالملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي عصر اليوم الأربعاء.







