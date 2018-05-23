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سر إطلاق "المعلم" على السيد حمدي لقب "العشوائي"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:01 م
سر إطلاق المعلم على السيد حمدي لقب العشوائي
حسن شحاتة
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الفجر الرياضي
 
قال السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، إن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، هو الذي أطلق عليه لقب العشوائي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في أحد تجمعات المنتخب وأثناء التقسيمة، قال وائل جمعة لحسن شحاتة إنه لا يجيد مراقبتي".

وأردف: "وائل قال للمعلم لا أعرف طريقة لعبه هل هو مهاجم أم جناح أو لاعب وسط، وهو ما دفع المعلم لقول له سيد لاعب عشوائي".

وأشار إلى أن محمد أبو تريكة، نجم الأهلي الأسبق، هو أفضل من لعب بجواره.

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