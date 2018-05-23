افتتاح 8 عيادات تخصصية وغلق 109 صيدلية مخالفة في أسوان

وافق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على قرارات الترخيص لافتتاح 8 عيادات تخصصية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضم عدد 3 مراكز طبية وعيادة أسنان بمركز كوم أمبو، وعدد 2 مركز أشعة وعيادة أسنان بمركز أسوان، وذلك ا ستمراراً لاهتمام المحافظة بسلامة وصحة المواطن الأسوانى من خلال توفير الخدمة الطبية والعلاجية بشكل آمن وسليم وبأعلى درجات الجودة المطلوبة.





صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذى أشار إلى أنه بالتوازى تم عرض تقرير المخالفات التى رصدتها حملات التفتيش على اللواء مجدي حجازي حيث ضمت الحملات المرور الميدانى على مختلف المؤسسات الصحية والعلاجية على مستوى المحافظة.





ولفت إلى أنه عقب عرض التقرير وجه المحافظ بإصدار قرار بالغلق الإدارى لعدد 109 صيدلية وذلك لعدم وجود مدير بها مخالفاً بذلك للمادة 22 من قانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمهنة الصيدلة ومزاولتها، وأوضح إيهاب حنفى بأن من هذه الصيدليات 35 صيدلية بمركز إدفو ، بجانب 34 صيدلية بمركز أسوان، بالإضافة إلى 26 صيدلية بمركز كوم أمبو، علاوة على 10 صيدليات بمركز دراو، فضلاً عن 4 صيدليات بمركز نصر النوبة.



