حضور خاص للأطفال.. أجواء سحور مُذهلة في إمبابة (صور)

لا يكف الصخب عن شوارع ومدن مصر التاريخية، حيث يتوافد المئات من المواطنين للسحور الرمضاني، بخيمة"ويمبي" في إمبابة، وسط مشاركة العديد من الأسر والأصدقاء، الذين أبدوا سعادتهم من أسعار أطباق السحور، والتي تجمع شملهم في الشهر الكريم.

تستعد المطاعم التي تكاد تكون في كل شارع من منطقة إمبابة الشعبية، لاستقبال الصائمين بما لذ وطاب من أكلات شهية، حيث لا يفصل بينهم سوى أمتار قليلة، تعد على أصابع اليد الواحدة، تجمعهم طاولة واحدة، في أجواء من المرح والفرحة

بينما يفترش أصحاب "عربات الفول" طاولات لزبائنهم في الشوارع الجانبية في منطقة إمبابة، ويشرف العاملون عليها على "تسحير"، عشرات الوافدين للسحور الرمضاني، بإحضار الأكلات الشعبية، التي تتفاوت أنواعها من مطعم لآخر.