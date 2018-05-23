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أهلي جدة يعلن ضم عبد الله السعيد موسمين (تعرف على قيمة الصفقة)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:06 م
أهلي جدة يعلن ضم عبد الله السعيد موسمين (تعرف على قيمة الصفقة)
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علاء خليف
 

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد الرسمي، مع عبد الله السعيد لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل، وذلك عقب نهاية إعارته مع فريق كوبس الفنلندي.


وبلغت قيمة الصفقة 36 مليون جنيه أي ما يعادل 2 مليون دولار، يحصل عليهم النادي الأهلي نظير رحيل اللاعب إلي أهلي جدة.


وكتب نادي أهلي جدة السعودي عبر حسابه الرسمي بتويتر: "عبد الله السعيد أهلوياً لمدة موسمين.. أهلا بك في النادي الأهلي".


وكانت لجنة الكرة قد وافقت في إجتماعها اليوم على بيع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الى نادي أهلي جدة السعودي ابتداء من الموسم القادم.

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