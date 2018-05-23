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التنمية: تعلن إيداع مبالغ برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:02 م
التنمية: تعلن إيداع مبالغ برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أرشيفية
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية، مبالغ الدعم المخصصة ضمن برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعدد 1955 منشأة في سوق العمل أكملوا تحديث حساباتهم البنكية من خلال تعديل رقم الآيبان.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق خالد أباالخيل،أإن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بإرسال رسائل نصية للمنشآت يشعرهم بأنه تم تحديث رقم الحساب البنكي (الآيبان) الخاص بالمنشآت في برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات، على تشغيل منشآتهم الصغيرة والمتوسطة واستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت، من خلال توفير دعم مادي؛ لتلبية احتياجاتهم الضرورية
خلال مرحلة تشغيل المنشأة.
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