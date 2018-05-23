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شركات البترول في السويس تستعد للانتخابات النقابية للعاملين

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:57 م
شركات البترول في السويس تستعد للانتخابات النقابية للعاملين
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أبوبكر عبد المعز
 
تستعد شركات البترول بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، بوضع اللمسات الأخيرة، لإجراء الانتخابات النقابية ومجالس الإدارة بشركات السويس لتصنيع البترول، النصر للبترول، أنابيب البترول، التعاون للبترول، مصر للبترول، جاسكو، صان مصر، بتروتريد.

حيث سمحت إدارة الشركات بتعليق اللافتات والبوسترات الدعائية عقب إعلان الكشوف النهائية للمرشحين من قبل القوى العاملة، تم تعليق كشوفات الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات النقابات ومجالس الإدارة وتحديد أماكن صناديق الاقتراع وعمل خيام تحمى العاملين من حرارة الشمس حتى يتم الانتهاء من عمليه التصويت التى تبدأ صباح غدًا الخميس 24 مايو الجارى ويقوم المرشحين بالمرور على العاملين بتوزيع البرامج الانتخابية والدعاية لكل مرشح الرقم الخاص به حتى يتمكن العاملين باختيار من يمثلهم في النقابات العمالية.
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