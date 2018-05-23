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شاهد شكل العملات السعودية على مر التاريخ (صور)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:54 م
شاهد شكل العملات السعودية على مر التاريخ (صور)
أرشيفية
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نشرت صحفة ذاكرة الماضي الجميل، عبر تويتر، مجموعة صور قديمة لشكل النقود السعودية، وأوضحت الصفحة أن النقود السعودية كانت قبل عام 1372هـ، كلها معدنية.

وأوضافت الصفحة، في اقتناء الصور والمقاطع القديمة والنادرة من جميع أنحاء المملكة، أنه نظرا لمشقة حمل الريالات الفضية المعدنية، أصدرت إيصالات ورقية للحجاج بقيمة 10 ريالات، وبعد نجاح تلك التجربة قررت الحكومة إصدار إيصالات ورقية من فئة 10 و 5 ريالات.

وأكدت صحفة ذاكرة الماضي الجميل، أنه في عام 1375هـ ، صدر أول إيصال لريال سعودي ورقي.
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
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