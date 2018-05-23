في جندوبة.. 6 قطع من "الزطلة" بحوزة شباب بالعشرينات
الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:55 م
مروى الجلاصي
تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة، من ضبط سيارة خاصة على متنها 05 شبان أعمارهم تتراوح بين 20 و23 سنة قاطنين الجهة بتفتيشهم حجز لديهم 06 قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة".
و بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "المسك بنية الإستهلاك والترويج لمادة مخدرة".
المزيد عن: خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس