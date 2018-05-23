في جندوبة.. 6 قطع من "الزطلة" بحوزة شباب بالعشرينات‎

تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة، من ضبط سيارة خاصة على متنها 05 شبان أعمارهم تتراوح بين 20 و23 سنة قاطنين الجهة بتفتيشهم حجز لديهم 06 قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة".



