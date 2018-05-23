حجز 4 محرّكات كهربائيّة مسروقة بقفصة‎

تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر التابعة لولاية قفصة، من ضبط شاحنة نقل خفيف على متنها 03 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 34 و36 سنة قاطنين بالجهة محمّلة بـ 04 محرّكات كهربائيّة مستعملة تبيّن أنّها محلّ سرقة.





وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "السّرقة والتّصرّف في مسروق" وحجز السّيارة والمحرّكات.



