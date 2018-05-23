ناصر ملوي يفتتح مبارياته بلقاء بني سويف





كشف أحمد يحيى الصواف رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي عن أن اتحاد الكرة أنهى اليوم قرعة دوري القسم الثانى حيث يستضيف مركز شباب ناصر ملوي فى أولى لقاءاته بالدوري الممتاز ب نادى بنى سويف.





مباريات ناصر ملوي





المباراة الأولى ناصر ملوى × بنى سويف





المباراة الثانية سوهاج × ناصر ملوي





المباراة الثالثة ناصر ملوى × الإعلاميين





المباراة الرابعة الألمونيوم × ناصر ملوى





المباراة الخامسة ناصر ملوى × الواليدية





المباراة السادسة تحرير أسوان × ناصر ملوى





المباراة السابعة ناصر ملوى × تليفونات بنى سويف





المباراة الثامنة طهطا × ناصر ملوى





المباراة التاسعة ناصر ملوى × الفيوم





المباراة العاشرة النصر للتعدين × ناصر ملوى





المباراة الحادية عشر ناصر ملوى × ديروط





المباراة الثانية عشر ناصر ملوى × المنيا





المباراة الثالثة عشر أسوان × ناصر ملوى.





وأكد ناصر يوسف عضو مجلس مركز شباب ناصر ملوي أن الفريق يسعى إلى مواصلة تألقه ونجاحه الذى كتبه اللاعبون خلال الموسم الماضي.



