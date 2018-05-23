متى تنتهي الموجة الحارة التي تضرب مصر؟.. تعرف على التفاصيل

موجة طقس حارة ضربت مصر خلال الأيام الماضية، مما أثر بالسلب على المصريين خاصة وأنها تزامنت مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، إلا أن هناك بشائر تؤكد قرب إنتهاء تلك الموجة.

ومن المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة التحسن الملحوظ على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 37، وتنخفض مرة أخرى يوم السبت في القاهرة لتصل إلى 34 درجة مئوية.

السبت.. بداية التحسن التدريجي

وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار تلك الموجة، حيث ستتحسن الأحوال الجوية بداية من يوم السبت القادم بشكل تدريجي، فيما سيشهد طقس مساء الخميس وصباح الجمعة فرص لسقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والبحر الأحمر.

وقال إن حالة الطقس تشهد تحسنا عن الأمس ولكنها مازالت شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، متابعا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة فى مصر هو تأثرنا بالمنخفضات الجوية القادمة من الصحراء الغربية وأيضًا السودان.

وأضاف أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون يوم السبت القادم، ويستمر التحسن في الطقس حتى تنخفض الحرارة 10 درجات مئوية، حيثُ تصل إلى 36 درجة مئوية، متوقعًا سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية والقاهرة.

السبت.. سقوط أمطار وإنكسار الموجة الجمعة

فيما توقع محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستنكسر يوم الجمعة القادمة، وستسجل 37 درجة مئوية، متوقعًا سقوط أمطار يوم السبت المقبل خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة.

الإنخفاض سيكون بمعدل 10 درجات مئوية

وقالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن ذورة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، وصلت بها درجة الحرارة على القاهرة إلى 44 درجة، وهناك مدن أخرى سجلت درجة الحرارة بها 46 درجة.

وأشارت "شاكر"، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض طفيف اليوم الأربعاء، بمعدل 3 درجات لتسجل درجات الحرارة 40 درجة، ولكن سيظل الطقس شديد الحرارة.

وأضافت أن الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة سيكون يوم السبت المقبل، وسيكون الانخفاض بمعدل 10 درجات لتصل درجة الحرارة 34 درجة، منوهه بأن يوم الجمعة سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، بينما سيشهد يوم السبت سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على جنوب البلاد.