تمكنت مباحث شرطة التموين في القاهرة من ضبط 1800 قطعة غيار سيارات في مصنع بالزاوية الحمراء.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو عربي أحمد موسى سعد، 49 سنة، صاحب مصنع قطع غيار سيارات كائن دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، يدير المصنع بدون ترخيص ويقوم بتصنيع قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المصنع على 1800 قطعة غيار سيارات (تيل فرامل، اسطوانة دبرياج، كلبس)، و36 متر تيل فرامل، و2 أدوات تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





بمواجهته اعترف بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.