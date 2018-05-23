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نور اللبنانية ضحية "رامز تحت الصفر".. الليلة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:27 م
نور اللبنانية ضحية رامز تحت الصفر.. الليلة
نور اللبنانية
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أحمد رمضان متولي
 

تحل النجمة نور اللبنانية، مساء اليوم، ضحية على برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر.

 

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

 

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.

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