وصفات لمقبلات شهية يمكنكِ تحضيرها على مائدة الإفطار

تتناولون المقبلات في الإفطار وتقومون بإعدادها على المائدة الرمضانية، إليكم 4 وصفات مختلفة تناسب الاجواء الرمضانية:-





1. حساء العدس الأحمر على الطريقة التركية:

المقادير:

¼ كوب زبد

2 بصل مقطع

ملعقة بابريكا

كوب عدس أصفر

½ كوب برغل

2 ملعقة صلصة الطماطم

8 كوب مرقة خضروات

⅛ ملعقة من الفلفل الحار المطحون

ملعقة من أوراق النعناع المجففة

4 شرائح ليمون

½ ملعقة من أوراق النعناع المقطعة





الطريقة:

ابدئي بتسييح الزبد في طاسة كبيرة على درجة حرارة منخفضة، ثم أضيفي البصل إلى أن يتحول إلى اللون الذهبي أي بعد نحو 15 دقيقة.

أضيفي البابريكا والعدس والبرغل إلى البصل، ثم قلبي الخليط جيدًا واغمريه بالزبد.

أضيفي صلصة الطماطم ومرقة الخضروات والفلفل الحار، واتركيها لتغلي ويصبح قوامها كريميًّا أي بعد حوالي ساعة.

أضيفي أوراق النعناع المجففة إلى الحساء، وقلبي ثم أغلقي النار.

ضعي شرائح الليمون وأوراق النعناع الطازجة على طرف الوعاء عند التقديم.





2. سلطة الكوسة بالزبادي والجوز:

المقادير:

2 ملعقة زيت زيتون

2 كوسة مبشورة

2 كوب زبادي سادة

2 ملعقة جوز مطحون

ملح وفلفل أسود





الطريقة:

سخني الطاسة على درجة حرارة عالية، ثم أضيفي الكوسة المبشورة وقلبيها لمدة 3 دقائق.

أبعدي الطاسة عن الحرارة، واتركيها لتبرد.

اخلطي الكوسة بالزبادي والجوز، وأضيفي إليها الملح والفلفل.

قدميها مع شرائح الخبز المحمص (حسب رغبتكِ).





3. فطائر المشروم والبصل المكرمل:

المقادير:

4 ملاعق زبد (كل ملعقة على حدة)

2 ملعقة زيت خضروات (كل ملعقة على حدة)

150 جرام مشروم مقطع لشرائح

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رقيقة

ملعقة سكر

¼ ملعقة زعتر مجفف

2 ملعقة خل بلسمي

¼ ملعقة ثوم مطحون

ملح وفلفل أسود

100 جرام جبن مبشور

عبوة من عجينة الرقائق الهشة (باف باستري)

بيضة مخفوقة





الطريقة:

سخني طاسة كبيرة على درجة حرارة متوسطة، وأضيفي إليها ملعقة زيت وملعقة زبد.

أضيفي المشروم وشوحيه لمدة 5 دقائق، ثم ضعيه جانبًا.

أضيفي 3 ملاعق الزبدة المتبقية وملعقة الزيت وشحي البصل بها لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الزعتر والسكر.

استمري في التقليب كل 5 دقائق على مدى نصف ساعة، وعلى درجة حرارة متوسطة إلى المنخفضة.

أضيفي الخل البلسمي ليغمر البصل، ثم أطفئي النار.

أضيفي البصل إلى المشروم، وتبلي الخليط بمسحوق الثوم والملح والفلفل وقلبيه جيدًا.

اتركي الخليط ليبرد ويمكنك الاحتفاظ به داخل الثلاجة لمدة 48 ساعة، لكن أخرجيه قبل البدء في الحشو ليصل لدرجة حرارة الغرفة.

ابدئي في تقطيع العجينة إلى مربعات صغيرة ورصيها بالصينية، وباستخدام فرشاة ادهني قطع العجين بالبيض المخفوق.

ابدئي في وضع خليط المشروم والبصل في قلب قطع العجين، وبعد أن تنتهي اتركيها بالفرن لمدة 25 دقيقة واحرصي على تسخين الفرن مسبقًا.

دعيها تبرد قليلًا قبل تقديمها.





4. كباب الجبن والسبانخ:

المقادير :

700 جرام بطاطس مسلوقة

ملعقة ملح

2 ملعقة صويا صوص

ملعقة من الفلفل الحار المفتت

ملعقة فلفل أسود

½ كوب سبانخ مقطعة

100 جرام جبن موتزاريلا

¼ ملعقة ملح

½ ملعقة فلفل أسود

2 بصل أخضر متوسط الحجم

كوب دقيق

3 ملاعق دقيق

3 ملاعق دقيق ذرة

بيضة





الطريقة:

ضعي السبانخ المقطعة في وعاء، وأضيفي إليها الجبن و¼ ملعقة ملح و½ ملعقة فلفل أسود وقلبي جيدًا.

في وعاء آخر، ضعي البطاطس المسلوقة، وأضيفي إليها ملعقة ملح وصوص الصويا والفلفل الحار المفتت وملعقة فلفل أسود.

اهرسي البطاطس جيدًا ثم أضيفي إليها خليط الجبن والسبانخ، ثم أضيفي البصل المقطع واخلطيها جيدًا وبرفق.

ابدئي في تشكيل المكونات على شكل كرات بيضاوية، ثم اغمري هذه الكرات في الدقيق السادة (الكوب).

في وعاء آخر، ضعي ملاعق الدقيق ودقيق الذرة والبيضة وقلبي، ثم أضيفي بعض المياه حتى يصبح قوام البطاطس سميكًا.

ضعي الكرات في هذا البيض، ثم أبدئي في قليها.

قدميها مع أي صوص يفضله أطفالك، ليستمتعوا بطبق جانبي شهي بعيدًا عن الوجبات التقليدية.