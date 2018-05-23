فان ديك: محمد صلاح سيقودنا للتتويج بدوري أبطال أوروبا

أكَّد الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، قدرة فريقه على وضع العقبات أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل.

وقال ديك، المدافع الأغلى بالعالم، الذي وصل للأنفيلد، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إنَّ العامل الجوهري، من أجل رفع كأس التشامبيونزليج في كييف، يكمن في الدفاع، والهجوم كفريق.

وتابع "لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث خلال المباراة. إنها المواجهة الأكثر أهمية في كرة القدم، على مستوى الأندية".

وأضاف "نحتاج للتركيز في طريقة لعبنا وضمان الاستعداد لبذل قصارى جهدنا بنسبة 100 بالمئة. ينبغي أن نلعب كما نرغب أن نلعب، وأن ندافع كما نحب أن ندافع، وعلى هذا النحو سنطرح صعوبات أمام أي فريق".

وقال "نعرف ريال مدريد، وندرك أنه فريق كبير".

وأشاد فان ديك، بأداء زميله، المصري محمد صلاح، هداف الريدز، خلال هذا الموسم، معربًا عن ثقته في أنه يستطيع أن يقدم نفس المستوى في كييف.

واستطرد "صلاح جيد للغاية وقدَّم موسما مبهرًا. نأمل أن يتمكن من تقديم نفس المستوى بنهائي التشامبيونزليج، وأيضًا خلال الموسم المقبل".