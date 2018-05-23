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الجبلاية تحصل على "فتوى" بإفطار نجوم المنتخب استعدادا للمونديال

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:24 م
الجبلاية تحصل على فتوى بإفطار نجوم المنتخب استعدادا للمونديال
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة حصل على أكثر من فتوى من أكثر من شيخ، لإفطار لاعبي المنتخب خلال معسكر الإعداد لكأس العالم بروسيا منتصف الشهر المقبل.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "رغم كل ما فعلناه لن نقدر على إجبار اللاعبين على الإفطار، الصيام علاقة بين اللاعب وربه.. اللاعب هو الوحيد الأدرى بحالته فالأمر سيكون اختيارًا وفقًا لحالة كل لاعب".


ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال مع روسيا والسعودية وأوروجواي.


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