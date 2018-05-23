النيابة الإدارية تحيل الإعلامية عزة الحناوي للمحاكمة العاجلة

أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة فريال قطب، بإحالة مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري سابقاً عزة فتحي محمد حسين الحناوي للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر مشاركات وعبارات تنطوي على إهانة القيادة السياسية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.





وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الإدارية المستشار محمد سمير في بيان أصدره اليوم، أن “الهيئة تلقت بلاغًا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة لقيامها بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام”.

وأضاف المستشار محمد سمير أن “البلاغ تضمن قيام المتهمة بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية والتي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”.





وانتهت التحقيقات بإحالة الإعلامية عزة الحناوي إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية التحقيقات التي كشفت قيامها بإجراء مداخلة هاتفية استمرت حوالي 36 دقيقة بأحد البرامج التي تعرض عبر قناة “الجزيرة مباشر” المعادلة للدولة المصرية، وقامت بالتطاول على السياسة الإعلامية وكذلك السب والقذف بحق مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام ونشر أخبار كاذبة بحقهم.