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وزير التنمية المحلية الأسبق: التشريعات المصرية السبب في تدليل الموظف

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:23 م
وزير التنمية المحلية الأسبق: التشريعات المصرية السبب في تدليل الموظف
الدكتور هاني محمود
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدورات التدريبية للموظفين ضرورية، ولكنها كانت تجرى بشكل روتيني لموظفي الجهاز الحكومي فلا تؤدي الغرض منها.

وأشار "محمود"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن القوانين المطبقة، والتشريعات تسببت في تدليل الموظف المصري، لافتًا إلى أن 98% من موظفي الحكومة يحصلوا على تقدير امتياز في أخر العام.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطبيق عدة خطوات حتى نصل في خلال 5 سنوات إلى جهاز إداري كفء.
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