وزير التنمية المحلية الأسبق: التشريعات المصرية السبب في تدليل الموظف



وأشار "محمود"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن القوانين المطبقة، والتشريعات تسببت في تدليل الموظف المصري، لافتًا إلى أن 98% من موظفي الحكومة يحصلوا على تقدير امتياز في أخر العام.



وأضاف أن الدولة تعمل على تطبيق عدة خطوات حتى نصل في خلال 5 سنوات إلى جهاز إداري كفء.



قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدورات التدريبية للموظفين ضرورية، ولكنها كانت تجرى بشكل روتيني لموظفي الجهاز الحكومي فلا تؤدي الغرض منها.