عريبي: لاعبو طنطا سر الهبوط للمظاليم

قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن فريقه وقع في بعض الأخطاء خلال مشواره بالدوري الممتاز الموسم الماضي، لافتا إلى أن البقاء في الدوري أسهل من الصعود إليه.









وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "دوري الدرجة الثانية صعب وبالتأكيد سنواجه مشقة في الصعود مرة أخرى، لكن لدينا هدف بالعودة".









وأردف: "اللاعبون كانوا السبب الرئيسي في هبوط طنطا، وليس الأجهزة الفنية، فوكلاء اللاعبين أفقدوا اللاعبين تركيزهم".









وأكمل: "قلت للاعبين لن يرحل أي لاعب إلا وفقًا لرأي المدير الفني، لن أوافق على رحيل أي لاعب إلا مع نهاية عقده مهما كانت الإغراءات المالية".





واستطرد عريبي: "كل لاعبي طنطا الذين هبطوا بالفريق لدوري الدرجة الثانية مطلوبين في أندية بالدوري الممتاز".









وأشار إلى أن المجلس قرر عدم بيع أي لاعب حتى يعود نادي طنطا إلى الدوري الممتاز مرة أخرى، لافتًا إلى أن المدير الفني هو الذي سيحدد اللاعبين الذين لا يريدهم ويرغب في رحيلهم.









وعن تخفيض عقود اللاعبين، قال: "وضعنا بندا في عقود اللاعبين أنه حال هبوط طنطا إلى دوري الدرجة الثانية ستقل القيمة المالية في العقود إلى ما كانت عليه في الدرجة الثانية قبل ذلك".









وأتم: "كنت حريص فور الصعود للدوري الممتاز على رفع القيمة المالية لعقود اللاعبين، ولكن مع العودة لدوري الدرجة الثانية بالتأكيد ستعود العقود لما كانت عليه".



