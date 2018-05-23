نجاح "نسر الصعيد" يتجاوز حدود السوشيال ميديا وتجتاح الشوارع (صور)

اشتعلت الأحداث في مسلسل "نسر الصعيد" بعد مقتل الحاج صالح القناوي، على يد عدوه اللدود هتلر ليتحول الأمر بالنسبة للمشاهدين من متابعة مسلسل إلى حالة تعايش كامل مع الشخصيات وتعاطف مع زين حتى يأخذ بثأر والده، وقد سيطر المسلسل على اهتمامات عقول المشاهدين خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

الحلقات الست الأولى حققت أكثر من 31 مليون مشاهدة عبر قناتي العدل جروب وdmc دراما على يوتيوب بمعدل مشاهدة حوالي 6 مليون مشاهدة للحلقة، كما تربعت الحلقة الأولى على صدارة الأكثر رواجاً على يوتيوب من أول أيام رمضان وحتى الآن وتجاوز مشاهداتها الـ 8 مليون مشاهدة.

وبجانب يوتيوب أحتل المسلسل وبطله محمد رمضان الصدارة أو مراكز متقدمة في الأكثر بحثاً على موقع جوجل، وكذلك الأكثر تداولاً على موقع تويتر منذ بداية شهر رمضان، بالإضافة للأعداد الكبيرة من المشاهدين الذين تجمعوا على المقاهي لمتابعة أحداث المسلسل والتفاعل معها سوياً وكأنها مباراة كرة القدم.

موجة اجتياح نسر الصعيد للأكثر رواجاً واهتماماً لم تتوقف عند الإنترنت والمشاهدين في البيوت وعلى المقاهي بل وصلت تغيير أسماء العديد من المحلات في القاهرة الكبرى وصعيد مصر إلى نسر الصعيد.

ويعرض مسلسل نسر الصعيد على قناة dmc الساعة الـ10 مساءً، ويُعاد في اليوم التالي الساعة 5 مساءً و2 صباحاً، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12 من منتصف الليل، ويعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 2 ظهراً، كما يعرض على قناة دبي الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة و12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

"نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر وعائشة بن أحمد ودينا وعايدة رياض ومحمد حاتم وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي في التعاون الثاني مع رمضان بعد الأسطورة ومن إخراج ياسر سامي في أول تجاربه الدرامية، وإنتاج شركة العدل جروب.