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إيمري يوجه رسالة لـ"أوزيل"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:18 م
إيمري يوجه رسالة لـأوزيل
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الفجر الرياضي
 

وجه أوناي إيمري المدير الفني الجديد لفريق أرسنال الإنجليزي، رسالة خاصة للدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط الفريق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم.


نشرت صحيفة مترو الإنجليزية تصريحات إيمري الذي قال: أوزيل أحد أكبر اللاعبين هنا في أرسنال، أريد العمل معه في أسرع وقت، كما إنه واحد من أبرز اللاعبين في النادي.


وأضاف إيمري: أريد قضاء بعض الوقت مع أوزيل ومع جميع اللاعبين، أريد التحدث إليهم ومتحمس لوجودي هنا، علينا جميعاً أن نقدم أفضل لما لدينا لمساعدة أرسنال.


وعن رحيل ويلشير قال: أريد أن اتحدث اليوم عن الفريق وعن المستوي العام بشكل جماعي لا أريد الحديث عن لاعبين فرديين اليوم أو التكهن بمستقبل أي لاعب.

 

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