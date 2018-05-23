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غدًا.. انطلاق الانتخابات العمالية في أولى مراحلها بأسوان

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:17 م
غدًا.. انطلاق الانتخابات العمالية في أولى مراحلها بأسوان
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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فتح الله رضوان
 
قال محمد عبدالوهاب، مدير عام القوى العاملة بأسوان، إن القوى العاملة تشرف إشرافًا محايدًا على لجان الانتخابات العمالية، لافتًا إلي أن الانتخابات النقابية تتم على مرحلتين.

وأوضح "عبدالوهاب"، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى غدًا الخميس، وتضم 13 لجنة نقابية.

وأضاف أنه سيتم استلام أوراق المرشحين للانتخابات العمالية للمرحلة الثانية، بعد غد الجمعة، على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الخميس بعد المقبل، وتضم المرحلة الثانية 12 لجنة نقابية.

وأشار عبدالوهاب، إلي أنه تقدم للانتخابات العمالية بمحافظة أسوان، 55 لجنة نقابية داخل المنشآت، منها 18 لجنة ستجرى بها الانتخابات، أما باقي اللجان، مستبعدون أو سيتم إعلان الفوز بالتزكية بها.
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