مشروبات مسموح تناولها للحامل في رمضان لصيام آمن
الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:10 م
هناك مشروبات يجب على الحامل تناولها لصيام آمن وصحي في رمضان، وهي:-
الخروب: من المشروبات الغير ضارة للحامل ما لم تكن تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لأن الخروب يساعدها على التخلص من الأوجاع التي تصيب المفاصل والعضلات.
الكركديه: يمنع للحامل التي تعاني من انخفاض ضغط الدم، غير ذلك فهو من المشروبات الصحية التي تقي الحامل من تسمم الحمل.
العرقسوس: وهو من المشروبات التي يمنع تناولها لأنه يسبب الإجهاض عند الإفراط فيه.
التمر هندي: من المشروبات الآمنة بالنسبة للحامل، لأنه يعمل على تحسين حركة الأمعاء ويخلصها من الإمساك المزعج خصوصاً في الأشهر الأخيرة من الحمل، كما أنه من العصائر التي تقلل أعراض الوحم في الأشهر الأولى، علاوة على ذلك فالتمر هندي من المضادات الحيوية الطبيعية المفيدة للجسم.
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