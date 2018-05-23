مشروبات مسموح تناولها للحامل في رمضان لصيام آمن

هناك مشروبات يجب على الحامل تناولها لصيام آمن وصحي في رمضان، وهي:-





الخروب: من المشروبات الغير ضارة للحامل ما لم تكن تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لأن الخروب يساعدها على التخلص من الأوجاع التي تصيب المفاصل والعضلات.





الكركديه: يمنع للحامل التي تعاني من انخفاض ضغط الدم، غير ذلك فهو من المشروبات الصحية التي تقي الحامل من تسمم الحمل.





العرقسوس: وهو من المشروبات التي يمنع تناولها لأنه يسبب الإجهاض عند الإفراط فيه.



