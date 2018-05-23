"هواوي P20 Lite" يرتقي بفئة الهواتف الاقتصادية إلى عصر جديد

أصبحت فئة كبيرة من المستخدمين يتجهون للهواتف الاقتصادية لأن ثقافة شراء هاتف ذكي جديد تغيرت كثيراً في السنوات القليلة الماضية، ولطالما حرصت هواوي على تقديم مجموعة متنوعة من هواتفها الذكية لتلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم.





فمنذ أسابيع قليلة أعلنت شركة هواوي العالمية عن إطلاق هاتفهاLite P20، الذي يتميز بأـداء قوي وتصميم استثنائي.





وصرح السيد "كيث لي"، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً "نحن نتطلع دائماً لتقديم هواتف الذكية تتناسب مع جميع فئات المستخدمين، لأن هذا يضمن لهم أفضل قيمة شرائية مقارنة بالإمكانيات القوية التي تتمتع بها فئة الهواتف الاقتصادية من هواوي، وهذا ما دفعنا لتصميم هاتف P20 Lite الذي يرتقي بمفهوم الهواتف الاقتصادية نظراً لإمكانياته المتطورة."





وأضاف "أن هاتف هواوي P20 Lite الجديد هو أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة ال Notch التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية، والتي تتمثل في حواف أقل لعرض محتوي أكثر، والتي ارتفعت وتيرة قبولها بين المستهلكين لدرجة أصبح فيها بمثابة التوجه الرئيسي في قطاع الهواتف الذكية."





يتمتع الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0 التي تتميز بها هواوي، ويعتبر التصميم الثوري ل Notch أوضح مثال عن مدى اهتمام الشركة بأدق التفاصيل. يمتاز الهاتف بهيكل نحيف وصغير الحجم مع شاشة عالية الوضوح قياس 5.84 بوصة بنسبة العرض إلى الارتفاع 19:9، لتعزيز إمكانية استخدامه في اليد.





كما يتميز هاتف هواوي P20 Lite بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، بدقة 16 ميجابيكسل و2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية تتمتع بمزايا التصوير الاحترافي بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، ومزودة بمؤثرات تصويرية متطورة مثل خاصية Light Fusion، التي تعمل على التكيف المثالي مع الإضاءة الضعيفة لتحسين جودة وسطوع صور السيلفي، وايضاً لإضافة طابع الجمال لصور البورتريه. كما يقدم الهاتف تجربة تصويرية استثنائية كونه مزوّداً بخوارزميات الجمال الطبيعي التي تعزز الجمال الطبيعي وتزيل الشوائب والعيوب من الوجه. فالهاتف يوفر خاصية محسّنة للتعرف على الوجوه لالتقاط تفاصيل الوجه بدقة (لون البشرة وملمسها وتفاصيل الوجه) ومن ثم تعديلها لإضفاء طابعاً طبيعياً على الصور في كافة ظروف الإضاءة. علاوة على ذلك، يقدم الهاتف نمط التشغيل بتقنية الأبعاد الثلاثية الذي يعتمد 96 نقطة تمييز وتعرّف على الوجه لضبط مستوى الإضاءة وتحسين معالم الوجه.





كما يتميز الهاتف بتقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه، ووضع التجميل ووضع الصورة الشخصية، إلى جانب التقاط الصورة تلقائياً بإشارة من اليد. وإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف هواوي P20 Lite تنتقل بصور السيلفي إلى مستوى آخر من الروعة بفضل مجموعة متنوعة من الخوارزميات الذكية.





والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P20 Lite يوفر تجربة استخدام مرموقة من خلال معالج كيرين 659 ثماني النوى بسرعة قصوى 2.4 جيجاهرتز مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة الي بطارية ذكية بحجم 3000 ميلي أمبير مزودة بالإصدار السادس من خاصية توفير الطاقة التي تعمل علي تحسين وإطالة عمر البطارية. بينما تعمل الإعدادات الداخلية للهاتف بتوافق تام مع نظام أندرويد أوريو 8.0 الذي يتماشى مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوي.