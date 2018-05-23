كلوب: مدافع ريال مدريد العائق الوحيد أمام محمد صلاح

أكد ‏يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزيأن ريال مدريد الإسباني لم يكن محظوظًا عندما أقصى يوفنتوس وبايرن ميونيخ ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.









وأشار كلوب إلى أن هذا هو النهائي الثالث على التوالي والرابع في 5 سنوات لهم في دوري الأبطال فكيف وصلوا إلى ذلك بالحظ.









وأضاف كلوب في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "‏مارسيلو يمكنه التقدم والانضمام إلى هجوم ريال مدريد، وهو لا يحتاج للدفاع لأن محمد صلاح عندما يستغل تلك المساحة التي يتركها سيواجه سيرجيو راموس قلب دفاع ريال مدريد وخبرة نجوم الملكي في تغطيته لذلك فإن راموس سيمثل عائقًا كبيرًا".









وتابع : "‏ريال مدريد احتاج إلى 4 فرص للتسجيل أمام بايرن في مباراة الإياب، بينما احتاج بايرن إلى 8 فرص لتسجيل هدف واحد، وسيتم تحديد كل شيء في اللحظات الحاسمة يوم السبت المقبل".















