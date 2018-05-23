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ماينز يضم المدافع النمساوي مويني

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:13 م
ماينز يضم المدافع النمساوي مويني
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وكالات
 
أعلن نادي ماينز الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع النمساوي فيليب مويني، في صفقة انتقال حر، قادمًا من فريق كايزرسلاوترن.

وبلغت مدة التعاقد مع مويني، 24 عامًا، ثلاثة أعوام، ليظل مدافعًا عن ألوان ماينز حتى عام 2021، بعدما ظل لاعبا في كايزرسلاوترن منذ عام 2016.

يُذكر أن كايزرسلاوترن، هبط لدوري الدرجة الثالثة الألماني في الموسم المنقضي، فيما نجا ماينز بأعجوبة من الهبوط للدرجة الثانية.

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