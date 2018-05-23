ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بومبيو: أمريكا لن تتسامح مع التدخل الروسى فى اننتخابات الكونجرس 2018

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:09 م
بومبيو: أمريكا لن تتسامح مع التدخل الروسى فى اننتخابات الكونجرس 2018
مايك بومبيو
طباعة
خاطر عبادة
 

أكدّ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم أنّ إدارة ترامب لن تتسامح مع التدخل الروسى في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2018.

 

وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنّ الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات مضادة مناسبة لمحاربة ما وصفه "بالجهود المستمرة" من جانب روسيا للتدخل في انتخابات نوفمبر.


 ولم يشرح بومبيو بالتفصيل التدخل الروسى أو يوضّح ما هى الإجراءات المضادة، بينما أكدّ أن هناك المزيد من العمل الذى ينبغي القيام به لوقف جهود روسيا.

 

وأضاف، وفقاً لوكالة أسوشيتددبرس، إنّ الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من إنشاء ردع فعّال لوقفها.

 

المزيد عن: عالم روسيا بومبيو اخبار أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 5:30:00 PM