بومبيو: أمريكا لن تتسامح مع التدخل الروسى فى اننتخابات الكونجرس 2018

أكدّ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم أنّ إدارة ترامب لن تتسامح مع التدخل الروسى في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2018.

وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنّ الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات مضادة مناسبة لمحاربة ما وصفه "بالجهود المستمرة" من جانب روسيا للتدخل في انتخابات نوفمبر.





ولم يشرح بومبيو بالتفصيل التدخل الروسى أو يوضّح ما هى الإجراءات المضادة، بينما أكدّ أن هناك المزيد من العمل الذى ينبغي القيام به لوقف جهود روسيا.

وأضاف، وفقاً لوكالة أسوشيتددبرس، إنّ الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من إنشاء ردع فعّال لوقفها.