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حبس عاملة بوفيه سرقة 30 ألف جنيه من شركة بالمعادي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:06 م
حبس عاملة بوفيه سرقة 30 ألف جنيه من شركة بالمعادي
المتهمة
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داليا عادل
 
أمرت نيابة المعادى الجزئية بحبس عاملة بوفيه لاتهامها بسرقه شركة رخام واستيلائها على 30 ألف جنيه من مكتب فى الشركه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالمعادى.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من نصر .ح .ن 20 سنة، شريك بشركة للرخام يفيد باكتشافه سرقه مبلغ مالي 30 ألف جنيه من داخل درج المكتب بالشركة ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات تم فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل الواقعة وقد تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عامله بوفيه تدعى سماح . ن.ع 19 سنه والسابق اتهامها في قضية سرقة مسكن 

وباعداد الاكمنه اللازمه تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بالواقعه  حيث انها توجهت لمقر الشركة قبل ميعاد وصول الموظفين وقامت بفتح الشركة بالمفاتيح الخاصة بها وتمكنت من الاستيلاء على المسروقات من داخل الدرج الخاص بالمجني عليه.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابه التى تباشر التحقيقات
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