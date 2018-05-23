أمين وزارة التنمية المحلية: مصر كلها تعاني من انتشار الكلاب الضالة
الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:08 م
ياسمين مبروك
أكد اللواء حمدي الجزار الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، ضرورة أن تكون هناك جلسة عامة يحضرها كل الأجهزة من جمعيات حقوق الحيوان، للوصول إلى حل لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، المنتشرة في كافة المحافظات؛ لأن مصر كلها تعاني من هذه المشكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة بشأن كثرة الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة بشوارع محافظة القاهرة.