أمين وزارة التنمية المحلية: مصر كلها تعاني من انتشار الكلاب الضالة

أكد اللواء حمدي الجزار الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، ضرورة أن تكون هناك جلسة عامة يحضرها كل الأجهزة من جمعيات حقوق الحيوان، للوصول إلى حل لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، المنتشرة في كافة المحافظات؛ لأن مصر كلها تعاني من هذه المشكلة.



