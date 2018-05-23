ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الضربات تتوالى على الاقتصاد القطري

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:07 م
الضربات تتوالى على الاقتصاد القطري
أمير قطر
طباعة
هدى عبدالرازق
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد وضع الاقتصاد القطري، والضربات التي يتلقاها.

حيث أوضح الفيديو، أن مجموعة موانىء "سوث هوك" البريطانية، وهى المستورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال من قطر أعلنت إيجاد بديل عن الغاز القطري.

وبحسب وكالة رويترز العالمية، يذكر أن وكالة "موديز" للائتمان خفضت تقييم البنك التجاري لقطر بفعل تراجع كفاية رأس المال.

حيث يشهد الاقتصاد القطري تذبذب منذ المقاطعة العربية.
المزيد عن: قطر رويتر اقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 5:30:00 PM