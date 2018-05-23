الضربات تتوالى على الاقتصاد القطري



وبحسب وكالة رويترز العالمية، يذكر أن وكالة "موديز" للائتمان خفضت تقييم البنك التجاري لقطر بفعل تراجع كفاية رأس المال.



حيث يشهد الاقتصاد القطري تذبذب منذ المقاطعة العربية.



حيث أوضح الفيديو، أن مجموعة موانىء "سوث هوك" البريطانية، وهى المستورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال من قطر أعلنت إيجاد بديل عن الغاز القطري.