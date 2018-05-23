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الحضري : لا يستطيع أي شخص إجباري على الاعتزال

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:02 م
الحضري : لا يستطيع أي شخص إجباري على الاعتزال
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ريهام عبدالمحسن
 

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني بأنه لا يستطيع أي شخص إجباره على الاعتزال.


وقال الحضري في حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية :"الكثير يسألوني ألم تتعب بعد ممارسة الكرة لـ25 عامًا؟ فأرد عليهم لا، إنها نعمة، طالما الله يعطيني فسأستمر، لكن إذا بدأ جسدي في الرفض سأتوقف ولا يستطيع أي شخص إجبار الحضري على الاعتزال أو فعل شيئًا آخر، أنا من سأقرر".


وأضاف :"عمري موجود فقط على جواز السفر، 45 عاما هو مجرد رقم، لا أهتم به، عندما تراني في الملعب فأنت لا تعرف عمري، الشيء الوحيد الذي يجب إدراكه هو أنني أفضل حارس لمصر وعندما يبدأ جسدي في فرض قيود علي فلن أواصل اللعب بعصا، هناك لحظة يجب أن أتوقف فيها".


واختتم الحضري تصريحاته قائلاً :"لست نفس الحارس الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما، من الطبيعي أن أتطور وتتغير أشياء كثيرة خلال كل هذه السنوات، قبل ذلك لم يكن لدي قفازات، الآن نعم. لم يكن لدي مدرب شخصي، الآن نعم، وعندما كنت أصغر سنًا كان لدي الكثير من القوة في قدمي وكنت أسرع بكثير واليوم أقرأ اللعبة بشكل أفضل ولدي خبرة أكبر وأتكيف مع طريقة لعبي".

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