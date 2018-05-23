"طايع" يحتل المركز الأول في "تويتر"

نجح مسلسل "طايع" أمس في احتلال المركز الأول وصدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليصبح المسلسل أول عمل درامي في الموسم الرمضاني الجاري الذي يصل لهذا الترتيب.

ليواصل المسلسل الذي يلعب بطولته النجم عمرو يوسف المنافسة القوية على تصدر تريند مسلسلات رمضان على تويتر بالنسبة لمصر وكان العمل قد حل في المراكز الثلاثة الأولى منذ بداية عرضه قبل ان يتصدر السباق أمس لتتواصل ردود الفعل الايجابية حول العمل منذ عرض أولى حلقاته في رمضان.

وهي ردود الفعل التي تتزايد يوميا بين الجماهير والنقاد والكثير من الفنانين الذين اشادوا بتكامل عناصر العمل وخصوصا مستوى التمثيل بين ابطال العمل عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك واحمد داش

وتحدث ايضا رواد المواقع الاجتماعية عن اتقان بطل العمل للهجة الصعيدية رغم كونها المرة الاولى له التي يلعب فيها هذا الدور، وأشاد الجمهور بالموسيقى التصويرية للعمل وغناء وائل الفشني وبالطرح المختلف لموضوع الثأر.