"أنشيلوتي" يقترب من تدريب نابولي









يقترب المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، من تدريب نادي نابولي، خلفا لساري المدرب الحالي للفريق، خلال الموسم الجديد.





ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية فإن أنشيلوتي اجتمع مع دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، وتم الاتفاق علي تدريب المدرب الإيطالي للفريق لمدة موسمين.





وتهرب ساري من تجديد تعاقده مع الفريق الإيطالي خلال الأيام الماضية، بسبب مفاوضات نادي تشيلسي الإنجليزي له، من أجل قيادة الفريق.



