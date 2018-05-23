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"عهد الله الأوثق وميثاقه الغليظ".. الليلة مع "القضاة" على قناة اقرأ

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:53 م
عهد الله الأوثق وميثاقه الغليظ.. الليلة مع القضاة على قناة اقرأ
قناة اقرأ
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أحمد رمضان متولي
 

هل الزواج متوقف على الحقوق والواجبات ؟هل هو عقد بين زوجين فقط ؟ وما أهمية هذا العقد في المجتمع؟

 

هذا ما ستشاهدونه اليلة في برنامج "المرآة" مع الدكتور محمد نوح القضاة ويحاوره الإعلامي محمد الجعبري، وفي هذه الحلقة يصحح الدكتور القضاة الكثير من المفاهيم عن الزواج ويقدم تشخصيا للمشكلات التي تواجه المتزوجين وصولا الى الحل.

 

برنامج المرآة يناقش في كل حلقة موضوعا هاما ليكون مرآتكم على الواقع ويأتيكم في الأوقات التالية:

 

العرض الأول 10:30 مساء

إعادة أولى 4:00 فجرا

إعادة الثانية 9:30 صباحا

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