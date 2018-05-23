الزمالك يسعي لخطف تراوري

دخل البوركيني ايريك تراوري نجم مصر المقاصة دائرة اهتمامات الزمالك في الفترة الأخيرة والتي طلب فيها الحصول على خدمات النجم البوركيني خلال الميركاتو الصيفى المقبل.





ودخل الزمالك في مفاوضات مؤخرًا مع مصر المقاصة لضم تراورى بناءا على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى السابق.





وكان خالد جلال المدير الفني الحالي للزمالك قد رحب بإتمام صفقة إيريك تراورى ليعيد الزمالك المفاوضات مع مسئولى المقاصة عبر وسطاء ووكلاء لاعبين.