الداخلية الفرنسية تأمر بإخلاء مخيم مهاجرين في باريس

أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الأربعاء، بإخلاء مخيم يضم نحو ألفين و300 مهاجر في باريس.

وأضاف كولومب في بيان نقلته "أسوشييتد برس"، أنه أمر الشرطة بـ "تنفيذ عملية إخلاء في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن الإجراء يأتي بالتوافق مع "المتطلبات الصارمة لقانون الهجرة الجديد من ناحية، ومطالب جماعات الإغاثة بتوفير مأوى للمهاجرين من ناحية أخرى".

ودعا كولومب السلطات إلى وضع خطة طويلة الأمد للمهاجرين الذين يتدفقون بشكل دائم إلى العاصمة الفرنسية.

وانتشرت مخيمات لاجئين في الأسابيع الأخيرة على طول قنوات مائية في شرق وشمال شرقي باريس، ما أثار مخاوف بشأن السلامة والنظافة العامة، لا سيما بعد غرق مهاجرين اثنين خلال الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، ناشدت آن هيدالغو عمدة باريس، الحكومة بالمساعدة على إجلاء المهاجرين.

ومنذ 2015، أجلت السلطات نحو 28 ألف مهاجر من مخيمات في باريس، بحسب المصدر ذاته.