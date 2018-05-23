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ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:47 م
ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر
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الفجر الرياضي
 


يغيب ثنائي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء عن مباراة كأس السوبر المحلي بين الزمالك والأهلي والمقرر إقامته قبل انطلاق الموسم الجديد في 3 أغسطس المقبل .


ويفقد الزمالك حامد وعلاء في في أول مباريات الموسم الجديد بسبب حصول كل لاعب على إنذار ثالث خلال نهائي كأس مصر الأخير وبإقامة السوبر قبل انطلاق الموسم يصبح المباراة الرسمية الأولى للأبيض بعد الكأس.

المزيد عن: محمود علاء كأس مصر طارق حامد السوبر المصري الزمالك الأهلي
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