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زاهي حواس: "مش بتفرج على التلفزيون في رمضان.. والإعلانات مملة"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:45 م
زاهي حواس: مش بتفرج على التلفزيون في رمضان.. والإعلانات مملة
زاهي حواس
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعتين قبل الإفطار يوميًا عدا الجمعة.

وأشار "حواس"، خلال خلال حواره ببرنامج "ليالي رمضان" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أنه يشاهد مسلسل قبل الإفطار ولكن على اليوتيوب فقط، مضيفًا: "الإعلانات على التليفزيون مملة جدًا".

وأضاف أنه يقرأ القرآن قبل الإفطار، وبعد الإفطار يلتقي بعدد من أصدقائه في الخارج.
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