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ميلان يحدد سعر دوناروما

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:37 م
ميلان يحدد سعر دوناروما
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منى العوضي
 

حدد نادي ميلان الإيطالي، سعر الحارس جيانلويجي دوناروما من أجل بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


طلب نادي ميلان 70 مليون يورو من أجل التخلي عن دوناروما، في الوقت الذي كان يستعد ليفربول فيه لدفع 40 مليون يورو ولاعب في المقابل.


وأوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أنه من الممكن أن يتفق ليفربول مع روسونيري على شراءه مقابل 55 مليون يورو.


وقالت الصحيفة الإيطالية أنها لا تتوقع حدوث المزيد من التطورات حتى بعد نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 26 مايو.

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