نصائح ذهبية لجسم سليم وبشرة نضرة

قدمت خبيرة التغذية الأسترالية، ليندي كوهين، عدة نصائح للفتيات للحصول علي جسم سليم وبشرة مشرقة، مشيرة إلي أنه في حالة إدراج بعض الأطعمة اليومية في نظامِك الغذائي، فإنك ستهيئين نفسِك بذلك للحصول على جسم سليم، وبشرة مشرقة، وستكونين أكثر قدرة على صعيد الهضم وتعزيز عمل الجهاز المناعي بأفضل شكل ممكن.



وكشفت ليندي في هذا السياق عن قائمة الأطعمة التي يتعين علينا تناولها لتحسين الصحة العامة للجسم بدءا من الشعر، العينين، العظام وانتهاء بالبشرة، وتلك الأطعمة كما يلي:

– للحصول على بشرة تشع حيوية ونضارة، تنصح ليندي بتناول القرنبيط، البرتقال، الجزر، الفلفل الأمريكي الاستوائي وفاكهة الكيوي



– لضمان صحة القلب وحمايته من الأمراض، تنصح ليندي بتناول الطماطم الغنية بمادة الليكوبين المفيدة لعضلة القلب



– لضمان الحفاظ على صحة العينين، تحث الخبيرة الأسترالية على تناول صفار البيض الذي يحتوي على مادة لوتين التي ثبت أنها من الممكن أن تساعد على منع الإصابة بالضمور البقعي



– لتعزيز الجهاز المناعي، تلفت ليندي إلى ضرورة تناول متممات بروبيوتيك الغذائية ويمكن التركيز على الزبادي اليوناني التي تعتبر أفضل مصدر لمتممات بروبيوتيك



– لتعزيز وظائف الدماغ وتحسين قدراته الإدراكية والذهنية، تنصح ليندي بتناول عين الجمل بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من أحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة أيضا للتركيز والحالة المزاجية



– لتعزيز عملية الهضم، تقول الخبيرة إنه يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف التي من بينها البقوليات مثل الحمص والفاصوليا

