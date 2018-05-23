رونالدو عن ضم نيمار: يفاوضون 50 لاعبا لن ينضموا إلينا

علّق كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني على اقتراب انضمام البرازيلي نيمار داسيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريقه في الانتقالات الصيفية.

وقال رونالدو خلال مقابلة تلفزيونية: "أنا بخير وسعيد في الريال، وكيف يمكنني أن أشتكي ونحن نلعب مباراة نهائية أخرى يوم السبت".





وأضاف رونالدو عن التفاوض مع نيمار: "في مدريد هناك حديث مستمر عن التعاقدات، قضيتُ هنا ثماني سنوات ويتحدثون دائمًا عن 50 لاعبًا سيأتون للريال ولن يصلوا في النهاية".





جدير بالذكر إلى نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو (200 مليون دولار أمريكي / 262 مليون دولار) في الصيف الماضي.