ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رونالدو عن ضم نيمار: يفاوضون 50 لاعبا لن ينضموا إلينا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:41 م
رونالدو عن ضم نيمار: يفاوضون 50 لاعبا لن ينضموا إلينا
رونالدو ونيمار
طباعة
منى العوضي
 

علّق كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني على اقتراب انضمام البرازيلي نيمار داسيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريقه في الانتقالات الصيفية.

 

 

وقال رونالدو خلال مقابلة تلفزيونية: "أنا بخير وسعيد في الريال، وكيف يمكنني أن أشتكي ونحن نلعب مباراة نهائية أخرى يوم السبت".

 


وأضاف رونالدو عن التفاوض مع نيمار: "في مدريد هناك حديث مستمر عن التعاقدات، قضيتُ هنا ثماني سنوات ويتحدثون دائمًا عن 50 لاعبًا سيأتون للريال ولن يصلوا في النهاية".

 


جدير بالذكر إلى نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو (200 مليون دولار أمريكي / 262 مليون دولار) في الصيف الماضي.

المزيد عن: نيمار مصر كريستيانو رونالدو ريال مدريد باريس سان جيرمان اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 3:50:02 PM