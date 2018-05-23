البورصة السعودية تتراجع فى ختام التعاملات اليوم الاربعاء

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف نسبته 0.07% تعادل 5.6 نقطة، إلى مستوى 8039.05 نقطة.





وتراجعت قيمة التداولات إلى 3.05 مليار ريال، مقارنة مع 3.2 مليار ريال بجلسة أمس الثلاثاء.





وبلغت كمية التداول 137.5 مليون سهم، مقارنة مع 129.6 مليون سهم بجلسة أمس.





وبالمثل هبط مؤشر السوق الموازي- نمو، بنسبة 1.04% تعادل 31.9 نقطة، إلى مستوى 3042.2 نقطة.





وتراجعت 9 قطاعات تصدرها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.57%، وارتفع 11 قطاعا تصدرها الإعلام بنسبة 2.56%.





وتباين أداء القطاعات الرئيسية بارتفاع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 1.9%، و0.07% على التوالي، بينما تراجع المواد الأساسية بنسبة 0.2%.





وتصدر سهم "العالمية" الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.5%، بينما تصدر "تكوين" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.6%.





وعلى جانب السوق الموازي، خيم التراجع على جميع أسهمه باستثناء مطابخ ومطاعم ريدان، المرتفع الوحيد بنسبة 2.6%، بينما تصدر سهم عبدالله سعد أبو معطي الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 11.76%.





وأنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، تعاملات أمس الثلاثاء، على ارتفاع للمؤشر العام للسوق- تاسي، ليعاود مكاسبه بدعم من صعود القطاعات القيادية وعلى رأس قطاع المواد الأساسية متصدر الارتفاعات، فيما واصل مؤشر السوق الموازي- نمو، خسائره للجلسة الثانية.





وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.6%، رابحا 48.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 8044.67 نقطة.