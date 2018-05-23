إيمري: أحلم بإنجازاتي مع أرسنال

عبر ‏أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد توليه القيادة الفنية للجانرز، مؤكدًا أن أرسنال معروف ومحبوب في جميع أنحاء العالم بسبب أسلوبه في اللعب، والتزامه باللاعبين الشباب، وطريقة إدارة النادي.

وقال إيمري في تصريحات صحفية : "‏أشعر بالفخر لأنني منحت المسؤولية لبدء هذا الفصل الجديد المهم في تاريخ آرسنال، ولقد التقيت بكرونكي وجوش ومن الواضح أن لديهم طموحات كبيرة للنادي وملتزمون بتحقيق النجاح في المستقبل".

وتابع : "أنا متحمس جدًا لما يمكننا القيام به معًا ونتطلع إلى منح كل من يحب أرسنال بعض اللحظات والذكريات الخاصة والإنجازات".