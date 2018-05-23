متحدية السرطان تُبكي عمرو الليثى ومستمعى "رمضان الخير" على "نجوم اف ام"

اتصل الإعلامي د. عمرو الليثى خلال برنامجه "رمضان الخير" المذاع عبر أثير محطة " نجوم FM " بـ الحاجة مني إسماعيل (متحديه لمرض سرطان الثدى) عندها 63 سنة جوزها متوفي من 15 سنة وعندها والدين وبنت وهي ربه منزل.

وأضافت منى خلال مداخلة تليفونية ، انه منذ سنتين اكتشفت ان عندها روم في الثدي عن طريق الكشف بمستشفى "بهية "، وتم استئصال الثدي واثناء العلاج الكيمياوي ، ابنها الصغير كان عنده 27 سنة ولسة متجوز جاله مرض بالصدر وأتوفي في أول جلسة بتاخد فيها الكيمياوي وهي حاليا ماشية علي العلاج الهرموني.

تأثر عمرو الليثى بحالة الحاجة منى مؤكداً انها مثال فى الصبر على الابتلاء و العزيمة و عدم اليأس من رحمة الله ، و قدم الليثى مبلغ 5 ألف جنيه دعم لها من برنامج "رمضان الخير" على " نجوم FM "، ومؤسسة واحد من الناس.