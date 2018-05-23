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تعرفي على فوائد "البن الأخضر" الصحية

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:36 م
تعرفي على فوائد البن الأخضر الصحية
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القهوة الخضراء هي حبوب البن الطازجة الخضراء التي لم تخضع للتحميص، ومن فوائدها المذهلة ما يلي:-

- غني بمضادات الأكسدة التي تقي القلب من الجلطات وتحمي من تصلب الشرايين.
- يعتبر البن الأخضر مسكن للآلام.
- يعزز مناعة الجسم.
- البن الأخضر يساعد في ضبط اضطرابات ضغط الدم.
- حمض الكلوروجينيك في البن الأخضر يؤثر على عملية نقل الغلوكوز في الدم والتالي فهو مفيد لمرضى السكري.
- الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة في البن تقي من السرطان.
- البن الأخضر بسبب احتواءه على الكافيين فهو يحسن من قدرة الدماغ.
- يعمل البن الأخضر على دعم الجهاز الهضمي والوقاية من القيء والإسهال.
- الأحماض الأمينية تخلص البشرة من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة.
- البن الأخضر يساعد على إدرار البول وبالتالي تخليص الجسم من السموم والماء الزائد.
- يعمل البن الأخضر على تنشيط الدورة الدموية.
- يساهم في تحسين عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.
- يعزز نشاط الكلى والكبد.
- البن الأخضر يساعد في تعزيز صحة الأعصاب.
- يستخدم في علاج الصداع المتكرر.

ملاحظة: 
قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص
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