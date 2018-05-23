تعرفي على فوائد "البن الأخضر" الصحية

- غني بمضادات الأكسدة التي تقي القلب من الجلطات وتحمي من تصلب الشرايين.

- يعتبر البن الأخضر مسكن للآلام.

- يعزز مناعة الجسم.

- البن الأخضر يساعد في ضبط اضطرابات ضغط الدم.

- حمض الكلوروجينيك في البن الأخضر يؤثر على عملية نقل الغلوكوز في الدم والتالي فهو مفيد لمرضى السكري.

- الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة في البن تقي من السرطان.

- البن الأخضر بسبب احتواءه على الكافيين فهو يحسن من قدرة الدماغ.

- يعمل البن الأخضر على دعم الجهاز الهضمي والوقاية من القيء والإسهال.

- الأحماض الأمينية تخلص البشرة من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة.

- البن الأخضر يساعد على إدرار البول وبالتالي تخليص الجسم من السموم والماء الزائد.

- يعمل البن الأخضر على تنشيط الدورة الدموية.

- يساهم في تحسين عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.

- يعزز نشاط الكلى والكبد.

- البن الأخضر يساعد في تعزيز صحة الأعصاب.

- يستخدم في علاج الصداع المتكرر.



ملاحظة:

قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص

