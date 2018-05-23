علي جمعة: زواج المسيار بدأ مع الطيارين (فيديو)



وأشار "جمعة"، خلال برنامج "مكتبة المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، إلى أن زواج المسيار عندما بدأ كان بطريقة شرعية، ثم تطور إلى زواج المصياف بحيث يتزوج السائح في البلد الذي سيقضي بها أجازته.



وأضاف أنه على الرغم من أنه زواج شرعي إلا أنه يترتب عليه مضار كثيرة، معتبرا أن زواج المصياف أقرب إلى الحرمة من الحل.



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك 30 نوع من الزواج ابتدعها الإنسان، منهم زواج المسيار، والذي بدأ مع الطيارين، حيث يتزوج الطيار في كل بلد امرأة.