"الوزراء" يطلق مشروع الحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، توقيع ١٠ عقود بين وزارة التضامن الاجتماعي و١٠ جمعيات أهلية ووزارة الإنتاج الحربي والصحة والسكان والتنمية المحلية ممثلة عن ١٠ محافظات؛ لإطلاق مشروعًا للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل، مستهدفةً 1,003,836 سيدة تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 عاما.





وتم اختيار 10 محافظات لتنفيذ المشروع بها لكونها المحافظات الأكثر فقراً، والأعلى خصوبة، وهي البحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى محافظة الجيزة، ويبلغ متوسط معدل المواليد في العشر محافظات المستهدفة (26.7) "مولود لكل 1000 نسمة ويأتي في مقدمتها محافظتي الفيوم وبني سويف.