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التعليم العالي تبحث آليات المؤتمر القومي للبحث العلمي

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:31 م
التعليم العالي تبحث آليات المؤتمر القومي للبحث العلمي
الدكتور خالد عبد الغفار - أرشيفية
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ريهام يوسف
 

عقد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث  العلمى، اجتماعا للجنة المشكلة لبحث آليات تطبيق توصيات المؤتمر القومى للبحث العلمى الذى نظمته الوزارة تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير على اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لدعم الابتكار والمبتكرين، وجنى ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمى، وربطه بخطط الدولة للتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى، مشيراً إلى أننا ما زلنا نحتاج لتشجيع المزيد من الباحثين لدخول مجال الأبحاث ذات المردود التطبيقى، مشددا على إتاحة المعامل الموجودة بالمراكز والمعاهد البحثية لجميع الباحثين والمستثمرين للاستفادة منها، وكذلك الاستفادة من مشروعات تخرج الطلاب بالكليات العملية، مؤكداً أهمية إقناع المستثمرين الصناعيين بجدوى الاختراعات والعائد الاقتصادى من تطبيقها.

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